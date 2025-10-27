VM 2025: Kvartfinalene er klare, og T1s håp om tre seire lever fortsatt

HQ

Vi er i sluttspurten nå for 2025 League of Legends World Championship. Den sveitsiske fasen for turneringen er fullført, noe som betyr at av de 17 lagene som kvalifiserte seg til arrangementet, er det nå bare åtte igjen.

I løpet av helgen ble Bilibili Gaming, KOI, og FlyQuest alle slått ut etter å ha unnlatt å notere tre seire i løpet av den sveitsiske delen. Dette betydde at Top Esports, CTBC Flying Oyster, og ja, til og med T1 sikret seg en kvartfinalebillett.

Dette er et stort øyeblikk for T1 ettersom de nå er tre seire unna en monumental tre-peat, noe som betyr at de ville ha vunnet World Championships tre år på rad. Fra utsiden kan du kanskje tro at de ville være favoritter til å vinne, men 2025 har ikke vært det snilleste for laget, som klemte seg inn i Worlds via Play-in, hvor de måtte overvinne Invictus Gaming før de til og med fikk en plass i den sveitsiske fasen, hvor de ventet til siste hinder for å slå en sluttspillplass også.

Når det gjelder sluttspillet, er braketten satt, noe som betyr at dette er kvartfinalekampene. Det er også verdt å merke seg at informasjonen vises nedenfor ettersom braketten er justert, noe som betyr at de fire beste lagene er på samme side av braketten og omvendt for de fire nederste, så G2 Esports vil ikke spille KT Rolster før den store finalen, som et eksempel.

Kampoppsett for kvartfinalene i VM 2025:



Anyone's Legend vs. T1



G2 Esports vs. Top Esports



Gen.G Esports vs. Hanwha Life



KT Rolster vs. CTBC Flying Oyster



Alle de fire kvartfinalene spilles henholdsvis 28., 29., 30. og 31. oktober, med semifinalene deretter planlagt til 1. og 2. november, og den store finalen 9. november.

Hvem tror du er favoritt til å vinne Worlds nå?