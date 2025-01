VM i e-sport bekreftet for 2026

HQ

Mens vi vet at Esports World Cup kommer tilbake i sommer, og har visst dette siden 2024-arrangementet ble avsluttet, var fremtiden til den saudiarabiske festivalen mindre klar. Noe av tåken rundt EWCs fremtid har imidlertid lettet, ettersom det nå er bekreftet at EWC også vil være tilbake i 2026.

Dette ble avslørt i et X-innlegg angående konkurransekalenderen for 2026 Counter-Strike 2, som bemerker at det vil være et stort arrangement planlagt for scenen sommeren 2026, nærmere bestemt mellom 10. og 23. august også.

EWC legger til om dette: "EWC CS2-turneringen vil finne sted 10. til 23. august. Vi offentliggjør disse datoene tidlig for å gi lagene bedre mulighet til å planlegge kalenderen for 2026."

