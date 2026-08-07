Vuelta a España endrer den nest siste etappen på grunn av skader forårsaket av jordskred

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Vuelta a España 2026, som går av stabelen mellom 22. august og 13. september, med Tadej Pogacar som favoritt, har kunngjort endringen av en av etappene på grunn av flere skader forårsaket av jordskred i Sierra Nevada i Granada i februar i år.

Den opprinnelig planlagte stigningen til Alto de Hazallanas på etappe 20, den nest siste etappen i rittet 12. september – og den etappen der rittvinneren og de endelige plasseringene kan avgjøres – vil bli erstattet av stigningen til Puerto de El Duque, noe som gjør det til første gang La Vuelta bestiger dette fjellet.

Organisasjonen lover at denne endringen «bevarer essensen, vanskelighetsgraden og utfordringen i den nest siste etappen, med en rute som er nesten identisk med den opprinnelige», og at den vil dele sin siste del med den opprinnelig planlagte stigningen, med en distanse som er praktisk talt uendret. Det blir første gang siden 2017 at La Vuelta besøker Sierra Nevada.

Løpet avsluttes dagen etter, søndag 13. september, i Granada, i stedet for den vanlige målgangen i Madrid, som arrangerer F1-Grand Prix den samme helgen.