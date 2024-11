w7m esports er Rainbow Six: Siege Montreal Major-mestere Vaktlisten overvant Team BDS for å løfte trofeet og sette seg opp som den som skal slå på vei inn i Six Invitational-sesongen.

HQ Den konkurrerende Rainbow Six: Siege kalenderen 2024 er i sluttfasen. I løpet av helgen ble BLAST Montreal Major avsluttet, og med det som er tilfelle, er alle øyne nå rettet mot 2025 Six Invitational som vil skje i februar. Når vi ser tilbake på Montreal Major, vet vi nå hvem som gikk seirende ut av turneringen og hvilket lag som gikk til topps. Etter en slitsom helg endte w7m esports opp med å løfte pokalen etter å ha beseiret Team BDS i finalen. Dette resultatet har også sett w7m esports på vei hjem med størstedelen av premiepotten, med $ 217,000 XNUMX til deres navn, i tillegg til at de nå blir sett på som laget å slå på vei inn i Six Invitational. Når det gjelder hvem som tok hjem MVP-prisen for den store finalekampen, ble w7m esports egen Denis "Dodez" Navas gitt den æren for sin prestasjon med to koblinger og en total K / D på 38-33. Tror du at w7m esports kan fortsette denne suksessen på Six Invitational?