WADA reagerer på rykter om at skihoppere får penisinjeksjoner under vinter-OL

Vinter-OL starter i kveld med åpningsseremonien, og en av de mest fulgte idrettene, skihopping, vil bli undersøkt av Verdens antidopingbyrå, WADA, etter at det begynte å gå rykter om at noen utøvere skulle få injeksjoner med hyaluronsyre i penisen for å få en spesiell fordel.

I slutten av januar publiserte den tyske avisen BILD at noen skihoppere fikk injeksjoner med hyaluronsyre i penisen for å øke penisomkretsen, noe som ville øke vingespennet på draktene deres. Selv om det bare skulle dreie seg om én eller to centimeter, ville en større overflate hjelpe dem til å fly lenger. Ifølge en studie utført av Frontiers, via The Guardian, tilsvarer en endring på 2 cm i drakten en ekstra hopplengde på 5,8 meter.

Hopperne er forpliktet til å ta 3D-skanninger av hele kroppen ved hjelp av kroppstett undertøy for å måle lengden på draktene. Spillere som jukser på denne måten, har allerede fått penisforstørrelsene sine, ettersom de kan vare i 18 måneder.

I august i fjor ble to norske OL-medaljevinnere, Marius Lindvik og Johann André Forfang, utestengt i tre måneder etter at lagene deres i hemmelighet hadde manipulert draktene deres i skrittet under ski-VM i 2025.

WADAs svar på ryktene om penisforstørrelse i vinter-OL

Disse ryktene, som har fått det morsomme navnet "penisgate", har ikke blitt bevist på noen måte, men WADA-presidenten, polske Witold Banka, har lovet å se nærmere på saken. "Skihopping er veldig populært i Polen, så jeg lover at jeg kommer til å se på det", sa han på en pressekonferanse.

Wadas generaldirektør Olivier Niggli sa imidlertid at han ikke er klar over hvordan det kan forbedre prestasjonene. "Hvis noe skulle komme til overflaten, vil vi se på det og se om det er dopingrelatert. Vi tar ikke for oss andre måter å forbedre prestasjoner på som ikke er doping."