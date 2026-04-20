War Thunder sin store Ninth Wave-oppdatering gjøre store endringer på land, vanns og i luften med

Ahoy, seilere! Gaijin Entertainment har lansert en ny oppdatering for sitt militære flerspillerspill War Thunder, og dette nyeste store tilskuddet bringer forbedringer til alle fasetter av gameplayet, men med særlig vekt på sjøkrigføringen.

Denne store oppdateringen, kjent som Ninth Wave, introduserer en rekke nye kjøretøy som spillere kan legge til i samlingen sin, men den bringer også forbedringer til det grunnleggende gameplayet, med en stor overhaling av vanneffekter. Skipskapteiner vil nå legge merke til at det åpne havet ser mer realistisk ut takket være et nytt effektsystem som gjør at den geometriske formen på vannet kan endres avhengig av effekten det gjelder. Dette kan være like ødeleggende som en torpedo som skjærer gjennom bølgene før den gir et jordskjelvende slag til en rivaliserende jager, eller så lite som en regndråpe som treffer den asurblå overflaten. Uansett situasjon er dette nye vanneffektsystemet designet for å gjøre sjøkrigføring enda mer oppslukende, og leverer dybde og detaljer som aldri før.

I samme stil, og før vi berører det nye utvalget av kjøretøy som har blitt introdusert i Ninth Wave, bringer denne store oppdateringen både en visuell oppdatering for kartet Ardennes, som bevarer det elskede oppsettet og matcher dette med masse ekstra detaljer i tråd med moderne grafiske standarder. Dette er ikke engang alt heller, ettersom kartet Rock Fortress gjør comeback etter fire år borte, alt med en lignende moderne visuell overhaling og noen få endringer i oppsettet for å sikre at kartet er en glede og fryd å spille.

Som du kan se, er det allerede en mengde grunner til å dykke tilbake i War Thunder nå som Ninth Wave har gjort sin ankomst, men det er enda flere spennende tillegg som fortjener litt av rampelyset. Med denne oppdateringens vekt på havbasert krigføring, vil du bli glad for å vite at en mengde nye skip har blitt lagt til spillet, inkludert USS Helm, et av de få slagskipene som kjempet tilbake på Pearl Harbor. Totalt har 10 nye fartøy blitt lagt til, inkludert Storbritannias MTB-379, Italias RN Saetta og til og med Frankrikes Verdun.

Når vi går over til luften finnes det en rekke lovende tillegg til både fly- og helikopterseriene, der høydepunktet blant førstnevnte inkluderer nye Rank IX-kjøretøy for å utvide det nylig introduserte nivået av jagerfly ytterligere. F-16CM PoBIT er i stand til intense luftkamper og kan skryte av enorm ildkraft, og er et allsidig amerikansk jagerfly som kan bruke både AIM-120D ARH-missiler og AGM-154A1 JSOW satellittstyrte glidebomber. Det er et ekte luftbårent rovfly.

Men for de som leter etter noe litt mindre ødeleggende, bringer Ninth Wave også fire ungarske fly fra andre verdenskrig, pluss en håndfull nye Me 210-fly som spenner over de tyske, italienske og japanske grenene. Storbritannia blir heller ikke hengende etter, ettersom den australske F/A-18G debuterer med moderne verktøy og teknologi som er i stand til å virkelig påvirke slagmarken og er spesielt dyktig i luft-til-bakke-krigføring.

For å toppe de luftbårne tilleggene introduseres også et japansk helikopter, med AH-64DJP (AT) i stand til å kjempe på alle fronter takket være sine Hellfire-missiler og luft-til-luft-missiler.

Ikke bekymre deg, vi har ikke glemt bakkekjøretøyer, ettersom noen nye alternativer har blitt lagt til på denne fronten også. USA tilbyr nå den lette M1296 Dragoon-stridsvognen som kombinerer et ubemannet tårn med en 30 mm autokanon for smidige pansrede kampalternativer. De japanske styrkene tar en mer klassisk vei denne gangen, og bringer med seg Ho-Ni II fra andre verdenskrig, mens Tyskland utvider med sWaTrgInf, en hjulbasert bokser som kombinerer en 30 mm autokanon og Spike-LR II ATGM-er. Storbritannia avrunder deretter bakkekjøretøytilleggene i Ninth Wave med premium Vickers GBT155, en kraftig Rank IV-stridsvogn som kombinerer en gigantisk 155 mm kanon og et Vickers Mk.3-chassis.

Som du kan se, er Ninth Wave nok en stor War Thunder-oppdatering du ikke må gå glipp av. Du kan oppleve det selv nå, ved å bare hoppe inn i Gaijin Entertainments militære flerspilleractionspill på PC, PS4, PS5, Xbox One eller Xbox Series X/S.