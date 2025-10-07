War Thunder sin Tusk Force-oppdatering har kommet med ødeleggelser til lands, vann og i lufta med
Den gratis oppdateringen er tilgjengelig nå på PC, PlayStation og Xbox.
Årets tredje store oppdatering har kommet til Gaijin Entertainments militære MMO. War Thunder har blitt forbedret med Tusk Force-oppdateringen, som bringer en rekke nye kjøretøy å mestre og en samling andre velkomne forbedringer til spillet også.
Mellom nye stridsvogner og flerkjøretøy-SAM-er på tvers av de forskjellige teknologitrærne for å låse opp og bruke til stor effekt i kamp, til flere jagerfly, atomfly og helikoptre som er perfekte for å opprettholde luftoverlegenhet, pluss en rekke slagskip for å erobre de syv hav, er det så mange spennende nye kjøretøy å legge til i samlingen din som en del av Tusk Force.
Men dette er ikke alt, ettersom to kart - nemlig Polen og Øst-Europa - har fått en visuell overhaling, samtidig som Gaijin har satt søkelyset på fysikk for treødeleggelse for å gjøre kollapsen av grøntområder enda mer oppslukende. Naturligvis har actionen i War Thunder aldri vært så slående.
Siden det legges til massevis i Tusk Force har vi tatt oss friheten til å produsere en video som utforsker de forskjellige tilleggene i denne oppdateringen i mye større detalj. Du kan se det selv i sin helhet nedenfor, og ikke glem å dykke ned i War Thunders Tusk Force-oppdatering nå som den er tilgjengelig på PC, PlayStation- og Xbox-konsoller.