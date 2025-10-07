War Thunder sin Tusk Force-oppdatering har kommet med ødeleggelser til lands, vann og i lufta med

Årets tredje store oppdatering har kommet til Gaijin Entertainments militære MMO. War Thunder har blitt forbedret med Tusk Force-oppdateringen, som bringer en rekke nye kjøretøy å mestre og en samling andre velkomne forbedringer til spillet også.

Mellom nye stridsvogner og flerkjøretøy-SAM-er på tvers av de forskjellige teknologitrærne for å låse opp og bruke til stor effekt i kamp, ​​til flere jagerfly, atomfly og helikoptre som er perfekte for å opprettholde luftoverlegenhet, pluss en rekke slagskip for å erobre de syv hav, er det så mange spennende nye kjøretøy å legge til i samlingen din som en del av Tusk Force.

Men dette er ikke alt, ettersom to kart - nemlig Polen og Øst-Europa - har fått en visuell overhaling, samtidig som Gaijin har satt søkelyset på fysikk for treødeleggelse for å gjøre kollapsen av grøntområder enda mer oppslukende. Naturligvis har actionen i War Thunder aldri vært så slående.

Siden det legges til massevis i Tusk Force har vi tatt oss friheten til å produsere en video som utforsker de forskjellige tilleggene i denne oppdateringen i mye større detalj. Du kan se det selv i sin helhet nedenfor, og ikke glem å dykke ned i War Thunders Tusk Force-oppdatering nå som den er tilgjengelig på PC, PlayStation- og Xbox-konsoller.