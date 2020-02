Du ser på Annonser

Hvordan skal man takle det når det går dårlig med en kjær kjenning? Når man kan se at de gang på gang tar dårlige valg og at det går utover de selv?

Det er nemlig følelsen jeg sitter igjen med etter å ha spilt Warcraft III: Reforged over helgen.

Men Warcraft III er jo et nå sytten år gammelt spill, og et veldig elsket et attpåtil. Hvordan er det mulig å ta dårlige valg så langt tilbake i tid?

Svaret er ved en pussig håndtert remiksmaster. For man skulle jo tro at spillet var relativt ferdig etter over femten år med utvikling? Spillet hadde i 2018 med versjon V.1.30.2 moderne Battle.net-støtte såvel som at spillserverne holdt til i skyen. Den umiddelbare effekten av dette var at selv om verten gikk ut av spillet, så kunne de som var igjen fortsette å spille. "Good times all around".

Hva er da det da de har gjort? Hvorfor sitter jeg her og sutrer på internett til dere?

Jeg vet ikke om det er med overlegg, feilslått planlegging, eller bare løsningen på et problem som oppsto under utviklingen.

Eksisterende Warcraft III-spillere har blitt penset over i den nye Reforged-klienten, hvor de uten Reforged-lisens ble begrenset til den gamle grafikken og modellene. Eier du Reforged har du selv mulighet til å veksle mellom "Classic" og "Reforged"-stil på spillet.

En sær måte å løse problemet med å synkronisere spilling på tvers av tre separate klienter (RoC, TFT, og Reforged) på. Det hadde nok gått greit, hadde det ikke vært for at Warcraft III: Reign of Chaos og utvidelsespakken The Frozen Throne nå ikke kan installeres digitalt lengre.

Om du tror jeg overdriver, og om du har lagt CD-nøklene dine til i Battle.net-kontoen din, kan du prøve å laste ned de tidligere utgavene direkte fra Blizzard. Det som skjedde meg var ganske enkelt at da jeg startet shell-nedlasteren så åpnet den Blizzard-launcheren og... Det var det. The Frozen Throne var allerede "installert" i form av Reforged.

Den eneste måten jeg kan få tilgang på spillet igjen er å finne et DVD-drev, installere det i datamaskinen min, og manuelt installere spillet fra disk. Til og med da er jeg dessverre begrenset til å kun spille offline. Kanskje over LAN om jeg er heldig, men det har blitt en nokså sjelden kost de siste par årene.

Jeg skjønner hvorfor Blizzard har gjort akkurat det. Absolutt. Det er såklart enklere å kun støtte en klient mot det å støtte flere spillklienter i parallell, spesielt om de skal snakke med hverandre. Men aldri om jeg kommer til å forstå hvorfor.

Det er i Blizzard sin fulle rett å endre på programvaren sin, men om de ikke ville støtte krysskommunikasjon kunne de bare utelatt det uten å "fjerne" de originale spillene.

Kransekaka er ikke blitt toppet enda, dog. Det kommer en liten smellbonbon som muligens kaster lys på hele situasjonen.

Nuvel. Om Reforged-klienten i det minste støttet alt RoC og TFT gjorde, kunne nok de fleste lagt sin irritasjon til side. Det å fjerne eksisterende spill er prinsipielt feil i min mening, men la gå. Den gang ei, dog.



Reforged mangler, per dags dato (03.02.2020):



Automatiserte turneringer



Klan-støtte



Spillerprofiler



Spillerrangeringer (man kan fremdeles se de gamle rangeringene her)



/slash-kommandoer i Battle.net chatten



Liste over chat-kanalene



Spillerskapte kampanjer



Så vel som et par smådetaljer som at Battle.net nyhetene ikke er å finne noe sted (dog, den sist oppdaterte saken var fra 2014 så tror ikke vi går glipp av så mye akkurat der.). RoC-kampanjen bruker forsåvidt også balanseringen fra TFT, som kanskje høres ut som flisespikkeri, men detaljer som dette er temmelig viktige å få med når man pusser opp et spill for å selge det basert hovedsakelig på nostalgi.

Såklart kan jo mye av dette patches inn etter hvert. Men man kommer ikke unna at Warcraft 3: Reforged for øyeblikket ikke er annet enn en grafisk oppdatering og en spillmessig nedgradering med en prislapp på 300 norske kroner.

Spillet i seg selv har også måttet lide. Selv om det underliggende fungerer bra synes jeg ikke det bør berømmes alt for mye. Den jobben ble allerede gjort for over et tiår siden. Warcraft III er et bunnsolid strategispill! Selv om jeg gikk inn i dette med min sureste gubbeholdning klar til å rive det i fillebiter klarte det fremdeles å suge meg rett inn, og jeg endte opp med å måtte unnskylde meg til kontoret for å gjøre et par ekstra runder med *kremt* kvalitetssikring av Tower Defence-kart.

Ah, etter jeg fikk det til å fungere, så klart. For på en eller annen måte har en rekke kritiske feil funnet veien inn i Warcraft III V.1.33. Om man for eksempel endrer på Profanity Filter-innstillingen får man ikke startet kampanjen overhodet. Jeg ble kastet på hodet ut rett til resultatskjermen gang på gang, og fikk ikke komme inn i varmen igjen uten å kjøre en full reset av innstillingene.

De nye menyene ser pene ut, det skal de ha. Ikke like pene som de originale i min høyst subjektive mening, men helt okay iallfall. Dog, så er de omtrent like raske og responsive som Scourge-zombiene man må bekjempe i kampanjen. Man blir frustrert av mindre, så igjen blir jeg sittende og spørre meg selv hvorfor de aktivt har gjort noe som gjør spillet verre.

Iallfall ser de nye modellene i selve spilldelen bra ut. Riktig nok har et par snodige detaljer sneket seg inn, som at Naga-folket plutselig har menneskeører. Faktisk føles en del av enhetene /feil/ på en måte. Her blir det igjen hva jeg synes personlig som får råde, men en del av de nye tolkningene passer liksom ikke helt inn.

Pussig nok så fungerer derimot enhetene som er inkludert i StarCraft 2 mye bedre, da de "kun" er HD-utgaver av de originale heller enn nytolkninger. Video for de interesserte.

Men en ting er jeg bastant på. De nye portrettene man ser når man har valgt en enhet er intet annet enn vold mot øynene mine. Mye likt tidlig 90-talls CGI så har de her også hoppet fallskjerm ned i "The Uncanny Valley" og samtidig klart å treffe alle greinene på styggetreet før de landet.

Look how they massacred my boy.

Skrekk og gru! Det må da finnes noen form for alarm som går når folk dekker til øynene under spilltesting. (Ikke at jeg vet om det skjedde, men basert på bildet over er beviset klart.)

Hva sitter vi igjen med da til slutt?

Det bra er at de har fortsatt med å balansere flerspillerdelen. Det trengs for å beholde nye spillere, for ikke å nevne at det rokker ved metaen så da er det nye ting for veteranene å sette seg inn i. Flere unike modeller gjør at filmsekvensene føles et par hakk mer levende.

På den negative siden er ting som variabel ytelse, flere nye bugs, manglende funksjonalitet, og de horrible horrible portrettene. Men jeg har spart det beste (verste?) til slutt:

Blizzard har nemlig oppdatert sluttbrukeravtalen sin, og sneket inn et par svært vesentlige paragrafer.

Kort oppsummert betyr det at alle spillerskapte baner nå tilhører Blizzard i sin helhet. Ser ut til at de er en par-tre smuler irritert over at noen andre (les: de som skapte det) fikk tjene massevis av penger på DotA. Hvem vet hvor mange vordende spillutviklere som tok sine første ustø skritt i WC3-editoren? Hvor mange spillidéer som har blitt pønsket ut og raffinert opp gjennom årene? Dette synes jeg blir å rette en gigantisk metaforisk langfinger mot hele Custom Games-samfunnet. Rett og slett lumpent gjort.

Alt dette kombinert gjør at Warcraft III: Reforged for tiden kan krone seg som det lavest spillerrangerte spillet på Metacritic, under legender som Big Rigs: Over the Road Racing og Duke Nukem Forever. Jeg er ikke en fan av såkalt "reviewbombing", men jeg må jo si at jeg er imponert over deres nåværende score på 0.5/10.

Til slutt må jeg bare innrømme at jeg er skuffet. Spillselskaper er ikke "vennen" vår, de er ikke der for å blidgjøre så mange som mulig, og bryr seg trolig ikke et pøkk så lenge de tjener penger. Men jeg trodde faktisk at Blizzard fremdeles var annerledes, at de i det minste la litt stolthet i å levere spill med kvalitet, og ikke til en fast dato men heller når det var ferdig.

Akkurat nå føles Warcraft III: Reforged uferdig. En uferdig grafisk oppgraderingspakke som såvidt klarer det veldig bra en gang. Så hvorfor burde man da bruke penger på det?