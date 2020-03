Warframe kommer offisielt til PlayStation 5 og Xbox Series X

Smått begynner diverse Live Service-orienterte spillprosjekter å avsløre om de har planer om å utvikle dedikerte PS5- og Xbox Series X-versjoner av deres spill eller ei. Nylig kunne Ubisoft bekrefte at Rainbow Six: Siege også vil bevege seg over til de nye plattformene, og de får nå selskap av Warframe.

Det utrolig suksessfulle samarbeidsspillet har bare vokst gjennom årene, og sitter i dag på mange, mange millioner faste månedlige spillere. Derfor er det ikke så rart at utvikleren Digital Extremes nylig avslørte i et investormøte at de rykker videre til nye konsollene.

Dessuten nevner de at de også vil bevege seg over til "other devices" utover konsoller, som kan bety enten Google Stadia, eller kanskje Project xCloud, så spillere kan bruke andre plattformer til å spille det.

Spiller du Warframe?