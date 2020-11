Warframe slippes til PlayStation 5 i morgen

Du ser på Annonser

Vi har lenge visst at Warframe skulle oppdateres og slippes til de nye konsollene, men ikke nøyaktig når det skulle skje. Heldigvis er ikke ventetiden lang lenger.

På den offisielle hjemmesiden meddeler utviklerne at Warframe slippes til PlayStation 5 allerede i morgen (26 november). Da vil dette "free to play"-spillet kunne kjøres i både 4K-oppløsning samt 60 bilder i sekundet samt bedre belysning, noe Digital Extremes mener får spillet til å se "vakrere ut enn noensinne før". Surf over til PlayStation-bloggen for å lese mer.

Det blir også oppdatert til Xbox Series, men det er enda ukjent hvilken dag dette skjer.