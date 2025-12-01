Warframes The Old Peace-oppdatering kommer neste uke

HQ

Gode nyheter, Warframe spillere! Utvikleren Digital Extremes har en tidlig julegave i vente til dere, ettersom det er bekreftet at den neste store oppdateringen for spillet, den siste i 2025, vil komme så snart som neste uke.

Kjent som The Old Peace, dette neste kapittelet i den bredere historien vil debutere 10. desember, og når det gjelder hva den vil tilby, har en beskrivelse og teaser blitt delt som fremhever mange store lore-dråper, nye spillmodi, viktige spillforbedringer, en ny våpenklasse og mer.

"The Old Peace tar Tenno med på en reise gjennom deres egne undertrykte minner fra den gamle krigen, og bringer en mengde viktige nye tillegg til Warframe kanon, inkludert neste kapittel av vår pågående Cinematic Quest, nye spillmoduser The Descendia og The Perita Rebellion, en etterlengtet utvidelse av Focus School-systemet, samt den demoniske Uriel Warframe, nye Protoframes (og måter å romantisere dem på), en ny Bayonet-våpenklasse, Voruna Deluxe og mer."

Du kan se en teaser-trailer for The Old Peace nedenfor, og når det gjelder mer om oppdateringen, kan du forvente mer informasjon om oppkjøringen frem til lanseringen, med det å sette scenen for "en enda større, Tau-fokusert oppdatering som kommer senere i 2026."