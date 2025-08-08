Wargaming markerer 15 år med World of Tanks med et feirende arrangement

HQ

Det er 15 år siden World of Tanks gjorde sin ankomst. Wargaming har stadig utvidet og forbedret flerspillerspillet siden det ble lansert i sin helhet i 2010, og for å markere denne utrolig imponerende bragden har utvikleren lansert et feiringsarrangement som varer frem til slutten av august den 31.

Feiringen inkluderer en Anniversary Album der spillerne hver dag kan logge seg inn i spillet for å åpne konvolutter som inneholder gaver, spesielle oppdrag, eksklusive belønninger og til og med noen overraskelser. I tillegg loves det en spesiell Anniversary Battle Pass Chapter der fansen kan gå videre og til slutt låse opp en Tier VIII fransk tung tank kjent som Brennos, pluss et spesielt mannskap og noen gjenstander i spillet for å støtte bruken av den.

I tillegg til alle disse godbitene vil 15-årsjubileet by på spillmodusen Overwhelming Fire, der spillerne kan forvente intense kamper med åtte uvanlige kjøretøy som er i stand til å skyte tusenvis av skudd i minuttet.

For å fremheve og hylle de spillerne som har vært med lengst, tilbys det også en veteranbonus i spillet, som vil belønne et spesielt merke og gi alle deltakere som slår seg sammen med en veteran (en person med konto opprettet før 14. april 2012), en 15 % økning i alle opptjente kreditter.

Wargamings administrerende direktør Victor Kislyi har uttalt seg om å nå denne milepælen: "For femten år siden lanserte vi World of Tanks med et dristig oppdrag: å bringe stridsvognkamp til spillere som aldri før. Siden den gang har det blitt noe enda større - en digital hobby som forener millioner av dedikerte spillere over hele verden. Skål for slagene vi har utkjempet, vennskapene vi har knyttet, og de mange årene som ligger foran oss."

For å markere milepælen har Wargaming til og med publisert en spesiell video, som du kan se nedenfor.