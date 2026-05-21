Warhammer 40,000: Boltgun II og Warhammer Survivors får Steam-demoer tilgjengelig nå

Hvis du har sett på Warhammer Skulls og tenkt "å, jøss, jeg vil gjerne spille et par av disse kommende spillene", har du sannsynligvis allerede lest overskriften og skyndt deg til Steam for å laste ned demoene for Warhammer 40,000: Boltgun II og Warhammer Survivors, ettersom de begge har blitt gjort tilgjengelige.

Warhammer 40,000: Boltgun II Warhammer Survivors er oppfølgeren til Auroch Digitals elskede boomer-shooter fra 2023. Det gir oss en ny spillbar karakter i tillegg til vår gamle venn Malum Caedo, og inneholder en rekke nye funksjoner samt forbedringer i forhold til det originale spillet når det gjelder nivådesign, variasjon i fiender og mer. Hvordan kan vi vite det? Vi har spilt det, og har lagt ut inntrykkene våre her.

Warhammer Survivors, hvis du ikke kunne fortelle fra navnet, er et Vampire Survivors-lignende, eller kulehimmel, som begrepet nylig har blitt myntet av Steam. Du kan spille som en rekke nøkkelfigurer fra Warhammer 40,000 og Age of Sigmar, og kjempe mot horder av fiender i en vanedannende loop som kan holde deg låst til skjermen i timevis.

