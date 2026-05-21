Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters-oppfølgeren Deathwatch avslørt på Skulls Festival

Warhammer-fans vil være altfor kjent med utvikleren Complex Games og utgiveren Frontier Foundrys turbaserte taktiske RPG Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, ettersom prosjektet ble lansert for noen år siden og viste seg å være en hit. Som en del av den årlige Skulls Festival dedikert til alle ting Warhammer videospill, har paret nettopp avslørt oppfølgeren til dette prosjektet, som er en annen turbasert taktisk RPG, men en som ser spillerne lede en Deathwatch-tropp nå.

Kjent som Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch, dette prosjektet ser spillerne føre krig mot Xenos og stoppe fremveksten av Chaos-styrker samtidig, alt som en Deathwatch-tropp som støttes av inkvisisjonen og Astra Militarum.

Vi blir fortalt at denne oppfølgeren vil tilby en "bredere klasseidentitet, ny troppstilpasning og utfordrende nye oppdrag", med muligheter til å bygge en elite Deathwatch-tropp som kan kjempe over en hovedkampanje og også i en Skirmish-modus også.

Historien for denne oppfølgeren vil se ut til å vise frem den rene brutaliteten til Warhammer 40K med synopsis som forklarer følgende: "Når du stiger til makten som forhørsleder Bastian Rath, blir spillerne kastet inn i kommandoen midt i en konspirasjon som truer stabiliteten i Tyrian-vidden. På tvers av svidde planeter vil kommandanter avgjøre skjebnen til sektoren og Imperiets fremtid i den, mens de avdekker sannheten som inkvisitor Rykov etterlot seg."

Ellers kan vi forvente utvidede slagmarker, syv fiendefraksjoner å kjempe mot, ni spillbare klasser, og alt dette mens spillet er bygget for å "sikre autentisitet i stor skala", en bragd som Complex har klart i samarbeid med ekspertene hos Warhammer.

Vi vet ennå ikke den faste lanseringsdatoen for Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch, men vi vet at spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S, med kunngjøringstraileren som er tilgjengelig for å se nedenfor.