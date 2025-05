Warhammer 40,000: Dark Heresy avslørt av Owlcat Games

Fans hadde mistenkt det, og Owlcat Games bekreftet det. Sparket av Warhammer Skulls utstillingsvindu var Warhammer 40,000: Dark Heresy, et nytt CRPG fra utviklerne av Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Dette nye rollespillet vil fungere på samme måte som Rogue Trader, ser det ut til, bortsett fra at historien handler om inkvisisjonen, den hemmelighetsfulle organisasjonen som holder Imperiet trygt mot alle dets trusler. Vi vil fortsatt ha et mangfoldig parti å spille med, inkludert en Ogryn, Kroot og Aeldari fra omslagsbildet.

Spillet har for øyeblikket ingen utgivelsesdato, men er tilgjengelig på ønskelisten nå. Vi må se hvordan utviklingen av to Warhammer 40,000 RPG-er går, da det ser ut til at arbeidet på ingen måte bremser ned på Rogue Trader heller.