Warhammer 40,000: Dark Heresy får nye detaljerte skjermbilder i forkant av Alpha-utgivelsen

Owlcat Games har vist frem en haug med nye skjermbilder fra Warhammer 40,000: Dark Heresy. Dark Heresy tar oss bort fra de fancy ballene og den luksuriøse livsstilen til en Rogue Trader, og setter oss på en skitnere og farligere vei som en Acolyte of the Inquisition. Imidlertid ser det ut fra disse nye skjermbildene at til tross for store endringer i historien, ser mye av kjernespillet ut som det i Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Det visuelle får en oppgradering, noe du umiddelbart legger merke til når du ser på skjermbildene nedenfor. Noen modeller ser ut til å være gjenbrukt, for eksempel Rustwalker-fiendene, men med tanke på at Rogue Trader nylig er bare to år gammel, er det fornuftig at vi ser noen kjente ting. Det er også noen ikoner for evner som ser like ut, noe som antyder at vi kanskje kan velge våre favorittarketyper fra det siste taktiske RPG.

Ellers er det mye nytt. Karakterportrettene har fått en glød, og selv fra stillbilder kan vi se at karaktermodeller og grafikk har fått en generell forbedring. Vi kan nå bruke vertikaliteten mye mer i de turbaserte kampene også, ser det ut til. Det er også etterforskningssystemet, som lar oss spille mer av en detektivrolle i Dark Heresy.

Warhammer 40,000: Dark Heresy's Alpha-testing begynner 16. desember. Spillere kan bli med ved å bli en grunnlegger på Owlcats nettsted her. Akkurat nå har vi ingen ytterligere informasjon om en utgivelsesdato.