Warhammer 40,000: Dark Heresy til å debutere en Alpha i desember

Vi vet hva du tenker, "nok et Warhammer-spill?!" Jepp, folkene bak Warhammer 40,000: Rogue Trader har et annet prosjekt i arbeid og satt i det populære universet.

Dette er et cRPG kjent som Warhammer 40,000: Dark Heresy, og det er et historiedrevet prosjekt som har en gruppebasert struktur der målet er å bli en akolytt av Inquisition. Du må utforske og avdekke mysterier, alt som en del av en storslått plan for å undergrave kjetterske krefter og håndheve viljen til God-Emperor.

Spillet ble annonsert tidligere i år, men nylig kunngjorde utvikleren også at spillerne snart vil kunne dykke ned i spillet og oppleve det selv. En Alpha har blitt kunngjort, med dette satt til å være til stede på PC så snart som 16. desember.

Du kan registrere deg for Alpha ved å få tak i en kopi av Developers Digital Pack eller Collector's Edition, og når det gjelder hva den tilbyr, kan du sjekke ut den siste traileren nedenfor for fastere informasjon.

Utvikler Owlcat forklarer i et Steam-blogginnlegg: "Det vil ikke bare være en sniktitt - dette vil være din sjanse til å forme Warhammer 40,000: Dark Heresy sammen med oss. Tilbakemeldingene dine på dette avgjørende stadiet vil ha direkte innvirkning på utviklingen."

Har du tenkt å ta en titt på Warhammer 40,000: Dark Heresy senere i år?