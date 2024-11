Warhammer 40,000: Darktide bringer kampen til PS5 neste måned

HQ

Fatshark hadde gitt ut sitt førstepersonsskytespill i Warhammer 40K Darktide-universet på PC og Xbox Series for bare to år siden, i november 2022. Og etter denne tiden, der spillet har blitt polert og oppdatert med flere viktige oppdateringer, ser det nå ut til å være klar for sin neste slagmark også. Og nå har studioet bekreftet med en trailer at Warhammer 40,000: Darktide kommer på PlayStation 5 den 3. desember.

Tittelen kommer i to utgaver, standard og Imperial, priset til henholdsvis $ 39,99 og $ 59,99. Den dyrere Imperial-utgaven gir seks dagers tidlig tilgang til spillet, med de første Rejects på PlayStation som lanseres på Atoma Prime 27. november.

Er du klar til å bli med Reject-kameratene dine på PS5 med Warhammer 40,000: Darktide?