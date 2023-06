Warhammer 40,000: Darktide har endelig crossplay

HQ

Warhammer 40,000: Darktide var ikke like bra som mange håpet da det ble lansert på PC i fjor, så Fatshark bestemte seg for utsette Xbox Series-utgavene for å forbedre spillet. Dette har selvsagt gjort sitt for at spillbasen ikke er like stor som både utviklerne og fansen håpet, så det er ikke rart at dagens store oppdatering blant annet gjør noe fikser litt på det.

Fatshark bekrefter i oppdateringsnotatene at Warhammer 40,000: Darktide nå har fått støtte for crossplay slik at de som eier det på Steam og Microsoft Store kan spille sammen.

I tillegg til dette er det lagt til en ny oppdragsbetingelse som innebærer færre fiender i et nivå, men til gjengjeld ghør hver enkelt sterkere. Topp det hele med justeringer av en rekke våpen og evner, så skal svenskene i alle fall har skryt for å høre på fansen.