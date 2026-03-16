Warhammer 40,000: Darktide tar oss med utenfor Tertiums murer i den nyeste oppdateringen

Mens kaoskultister gir oss massevis av trøbbel inne i kubebyen Tertium gjennom Darkides hovedoppdrag, må vi i den nye spillmodusen Expeditions ta steget ut av de ruvende metallmurene og mørke korridorene og inn i ruinene av Atoma Prime som omgir dem.

Expeditions beskrives av designdirektør Victor Magnuson som "den største injeksjonen av nytt innhold i spillet siden lanseringen." De høres litt ut som Warhammer: Vermintide 2s Chaos Wastes-modus på papiret. Du og gjengen din av utskudd vil dra ut i ødemarkene i Atoma Prime, jakte på Tech-Remnants og kjempe mot Chaos-kultister i deres endeløse horder.

Du kan bare overleve i Atoma Prime i en begrenset periode på grunn av den forgiftede luften, og du kan tilkalle evakuering når du måtte ønske det. Ingen to løp er ment å være like, og du kan låse opp flere oppdrag når du har fullført en ekspedisjon.

Se en teaser av de nye truslene, oppdragene og mer nedenfor, og flere detaljer på Steam-innlegget her.