Warhammer 40,000: Darktide vil debutere på PS5 med PS5 Pro-forbedringer

Med Warhammer 40,000: Darktide som kommer til PlayStation 5 neste uke, nærmere bestemt 3. desember, har Fatshark nå bekreftet at spillet også vil bli PlayStation 5 Pro forbedret ved lanseringen.

I en ny PlayStation Blog nevnes det at Darktide vil være tilgjengelig på den nye maskinvaren og spillbar på opptil 4K i 60 bilder per sekund takket være fordelene med PSSR-teknologien. Det er ikke nevnt om det vil være flere moduser der en lavere oppløsning favoriseres for enda høyere bilder per sekund, men vi vet at basiskonsollene til PS5 vil være ute etter å treffe enten 60 bilder per sekund ved 1440p i Performance Mode eller 30 bilder per sekund ved 4K i Quality Mode.

Når vi snakker om PlayStation-spesifikke funksjoner, berørte Fatshark også litt om DualSense-funksjonene for spillet, og uttalte: "Automatiske våpen har aldri føltes så bra som de gjør med DualSense-kontrollerens haptiske rumling og avtrekkereffekter. Kjenn hvordan avtrekkeren rister for hvert skudd, mens rumlingen slår inn i DualSense-kontrolleren. Når ammunisjonsbeholdningen din blir mindre, føles avtrekkerne mer intense, slik at du alltid vet når du er i ferd med å gå tom. Å kjenne bladene på Chainsword spinne og den haptiske tilbakemeldingen fra bladet ditt som skjærer gjennom kjøttet til kjettere og demoner, er en ren, grusom fornøyelse."

Kommer du til å sjekke ut Darktide på PS5 neste uke?