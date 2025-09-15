Warhammer 40,000: Darktide's neste oppdatering får kryptisk teaser før lansering

HQ

Fatshark jobber alltid hardt med å oppdatere enten Vermintide eller Darktide (vanligvis begge deler), og etter å ha gitt oss en titt på Feast of Grimnir i den gamle verdenen, er vi nå klare til å utforske en ny oppdatering i den dystre, fjerne fremtiden via Bound by Duty, som kommer den 23. september.

I den korte, kryptiske teaseren nedenfor ser vi noen nedslitte, massive mekaniske strukturer, og så får vi øye på noen soldater fra den kjetterske Moebian 6th, utstyrt med skuddsikre vester og geværer. Vi er ikke sikre på om denne oppdateringen innebærer et nytt oppdrag, eller om vi vil se noe mer eksperimentelt som da vi ble introdusert til Mortis Trials tidligere i år.

Noe spillerne umiddelbart ble tiltrukket av i traileren, er utseendet til en plasmaskytterfiende, som kan vise seg å være en ny type dødelig fiende spillerne vil møte når de prøver å frigjøre Tertium. Ta en titt på traileren nedenfor og se hva annet du kan få øye på: