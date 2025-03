Warhammer 40,000: Darktide sin Nightmares and Visions-oppdatering er ute nå

HQ

Etter å ha blitt annonsert tidligere i måneden, er Warhammer 40,000: Darktide's siste oppdatering her. Nightmares and Visions ser ut til å sette oss på prøve som aldri før, ettersom våre Rejects vil møte bølger av fiender i den nye Mortis Trials-modusen, samt forsterkede fiender i Havoc-modusen.

Mortis Trials fungerer på samme måte som Chaos Wastes-modusen i Warhammer: Vermintide 2. Men i stedet for å gå gjennom forskjellige kart, møter du bølge etter bølge av fiender og får noen kule og unike forsterkninger underveis, for eksempel muligheten for granater til å generere stormskyer og for Ogryns ladning til å etterlate et spor av ild bak seg.

I det nye Havoc-innholdet får fiendene sine egne forsterkninger, og du kan finne alle slags ekstra utfordringer, fra rasende fiender til fiender merket av Nurgle som helbreder sine pestilente allierte. Alt dette er samlet i den nye Havoc-kampanjen.

I tillegg til disse oppdateringene blir også Ogryn-talenttreet omarbeidet, og det er noen nye premium-kosmetikkprodukter du kan utstyre dine Rejects med. Sjekk det hele i traileren nedenfor :