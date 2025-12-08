Warhammer 40,000: Dawn of War IV bekrefter Dark Angels som en annen spillbar fraksjon

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV bringer oss tilbake til historien om Blood Ravens, kapittelet av Space Marines som har vært i forkant av serien siden starten. Men med orker og necrons som beleirer Kronus, ser det ut til at til og med heltene våre trenger litt støtte denne gangen.

I den nye historietraileren for spillet ser vi at backup ankommer i form av Dark Angels, et annet kapittel av Space Marines som er her for å gi en hånd til Blood Ravens. Som bekreftet av King Art Games, vil Dark Angels være sin egen fraksjon i Warhammer 40,000: Dawn of War IV, men det ser ut til at de vil dele mange enheter med Blood Ravens, bare med forskjellige utseende.

Noen som er eksklusiv for Dark Angels er deres Primarch, Lion'El Jonson, som er ganske OP selv når det gjelder Warhammer-lore. Det ser imidlertid ut til at han ikke vil være spillbar i flerspiller, da han sannsynligvis vil forårsake et massivt balanseproblem ved sin blotte tilstedeværelse. Han vil i det minste ankomme i kampanjen, så vi kan se noe av hans fantastiske makt i spillet.