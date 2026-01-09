Warhammer 40,000: Dawn of War IV introduserer ork-fraksjonen med actionfylt CGI-trailer

HQ

Utvikleren King Art Games og utgiveren Deep Silver har ennå ikke satt en fast dato for når vi kan forvente at Warhammer 40,000: Dawn of War IV kommer på PC, men det er en rimelig gjetning at det er nærmere enn de verste frykter. Vi sier dette fordi den første av fire CGI-fraksjonsavsløringstrailere har blitt delt.

Denne fokuserer på Orker, spesielt et regiment ledet av Warboss kjent som Gorgutz 'Ead 'Unter. Traileren skildrer et scenario der vi ser denne Ork enheten starte et overraskelsesangrep på et Blood Ravens skip, en kamp som ser denne Ork krigeren møte den legendariske skarpskytteren Captain Cyrus og den psykiske Chief Librarian Jonah Orion.

Orks vil være en av de fire spillbare fraksjonene i Dawn of War IV, og vi vil snart få møte de tre andre mer inngående når de tre andre CGI-trailerne gjør sin ankomst. Det store spørsmålet blir hvordan Orks faktisk spiller i spillet, ettersom vi ikke får se noen spillsekvenser i denne traileren.

Når Dawn of War IV til slutt lanseres, blir vi lovet et spill som leverer intens sci-fi RTS-action i flere ikke-lineære kampanjer og i flerspilleralternativer som Last Stand, Skirmish, med mer.