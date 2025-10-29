Warhammer 40,000: Dawn of War IV sin lukkede alfa starter neste uke

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV gir spillere en sjanse til å kommandere hærer av Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicus og Necrons tidlig, da en lukket alfatest begynner neste uke. Dette blir andre gang folk får sjansen til å få et glimt av en del av spillet, og det vil bare være tilgjengelig for noen få utvalgte testere.

Hvis du vil melde deg på for å få tilgang til den lukkede alfaen, må du registrere deg for nyhetsbrevet Warhammer 40,000: Dawn of War IV før kl. 12:00 CET fredag 31. oktober. Invitasjoner vil bli sendt ut i løpet av de neste dagene, og hvis du er heldig, vil du være en av de få som deltar i alfatestingen.

Som beskrevet i et offisielt Reddit-innlegg som forklarer prosessen, vil du ikke kunne si noe om opplevelsen din, selv om du registrerer deg for den lukkede alfaen og kommer inn. NDA-er vil være en del av den lukkede alfaen, noe som betyr at inkvisisjonen vil jakte på deg hvis du sprer rykter eller lekkasjer om de tidlige stadiene av spillet.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV er satt til å bli utgitt i 2026.