Warhammer 40,000: Dawn of War IV sin utgivelsesdato avslørt

Warhammer 40,000: Dawn of War IV har fått sin utgivelsesdato, og den kommer den 17. september. Den triumferende tilbakekomsten for en elsket RTS-franchise bekreftet lanseringsdatoen som en del av Warhammer Skulls showcase i dag, da King Art Games lar oss vite når vi vil rive opp planeter i enorme konflikter som Space Marines, Orks, Adeptus Mechanicum og Necrons.

Vi fikk ikke bare utgivelsesdatoen sammen med en actionfylt ny trailer som en del av Warhammer Skulls-kunngjøringene, da Dawn of War IV også ga oss en første titt på veikartet for kommende innhold i månedene etter utgivelsen. Innen utgangen av året vil vi ha tre kartpakker, oppdragsredigereren, samt Blood Ravens Story Prologue og Crusade Mode.

Inn i 2027 er det planlagt flere kartpakker, og Aftermath, den første kampanjeutvidelsen, som kommer med en ny fraksjon. Vi vet ikke hvem den fraksjonen er ennå, og det er mye tid til å hype dem opp før Aftermath lanseres våren 2027. Både Story Prologue og Aftermath er betalte utvidelser, mens resten av det kommende innholdet er gratis for alle spillere.

