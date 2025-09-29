Warhammer 40,000: Dawn of War IV Trailer tar oss tilbake til krigen

HQ

Warhammer 40,000: Dawn of War IV Det nye spillet ser ut til å bringe RTS-røttene fra det legendariske første spillet tilbake til forgrunnen, noe som vises i en grusom in-engine-trailer kalt Back to War. Necrons, Orks, Space Marines og Adeptus Mechanicum kjemper alle om herredømmet i traileren, som viser massevis av filmatiske kamper.

I traileren ser vi også at seriefavoritten Blood Ravens har gått all-in på Rubicon Primaris og de nye troppene den bringer med seg. Bladeguard-veteraner, Invictor Tactical Warsuits og nye hjelmer til våre Astartes er strødd over hele traileren, noe som viser at vi sannsynligvis kan forvente et større mangfold i kamplinjene våre når vi spiller Space Marines.

Andre steder ser vi andre fraksjoner som bringer sine ødeleggende krigsmaskiner, infanteri og kjøretøy i forgrunnen, og det er vanskelig å ikke se for seg gamle Dawn of War-kampanjer med all denne handlingen på skjermen. La oss bare håpe at det fullstendige spillet kan skape like mye nostalgi som trailerne når Warhammer 40,000: Dawn of War IV lanseres neste år.