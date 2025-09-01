Warhammer 40,000: Dawn of War IV vil ikke ha en hovedrolle fordi han er for OP

HQ

Mens Warhammer 40,000: Dawn of War IV ser ut til å ta serien tilbake til røttene når det gjelder gameplay, vil den ikke inneholde den opprinnelige hovedpersonen i serien. Det stemmer, Gabriel Angelos, Chapter Master of the Blood Ravens, tar baksetet i det nye spillet.

"Det var faktisk en av beslutningene vi tok relativt tidlig", sa Dawn of War IVs kreative direktør Jan Theysen i en samtale med IGN. "Vi vil ikke ha Gabriel Angelos i spillet. For oss føltes han litt overmektig."

"Det er litt rart å enten ha denne litt overmektige karakteren fra begynnelsen av spillet, noe som er litt feil, eller så må du gjøre, 'Å, vel, han mistet hukommelsen og han mistet all sin kraft,' som også er en merkelig trope," fortsatte Theysen.

Dette betyr ikke at fan-favorittkarakterer ikke kommer tilbake. Speidermesteren Cyrus kommer tilbake, i tillegg til Blood Ravens' sjefsbibliotekar Jonah Orion. Angelos har vært med i alle spillene i en eller annen kapasitet, selv om han ikke var spillbar i det andre Dawn of War-spillet, og bare dukket opp på slutten av basekampanjen.