Warhammer 40,000: Mechanicus II annonsert, kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S

Games Workshop var ikke snauere på årets Warhammer Skulls Showcase. En hel rekke spennende kunngjøringer og avsløringer basert på Warhammer -franchisen sto i sentrum på nettmessen, med avsløringen av et helt nytt spill, en oppfølger til en av fanfavorittene blant de turbaserte taktiske spillene, som et av hovednumrene.

Warhammer 40,000: Mechanicus II Det ble annonsert en oppfølger som utvikles av Kasedo Games og Bulwark Studios, og som har til hensikt å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller, selv om det ennå ikke er bekreftet nøyaktig når.

Det vi vet er at spillet vil bruke strategisk og turbasert gameplay for å kjempe som Adeptus Mechanicus som kjemper mot Necrons, men også som Necrons i et forsøk på å gjenoppbygge og utvide dynastiet sitt. Begge fraksjonene vil få en fullt spillbar historie fordelt på flere kampanjer i denne oppfølgeren.

Når det gjelder spillingen, er vi lovet nye enheter å ta i bruk, dypere miljømekanikk og narrative hendelser definert av spillerens valg som former historien. Vi har også fått en teaser av historien i form av sammendraget nedenfor.

"Etter årtusener med søvn mobiliserer Vargard Nefershah dynastiets legioner for å utslette Adeptus Mechanicus-inntrengerne som uvitende slo seg ned i hennes verden. På den andre siden av galaksen blir Magos Dominus Faustinius tilkalt for å bruke sin dyrekjøpte ekspertise og sørge for at Necrons ikke lykkes. Konflikten blir snart en smeltedigel av uventet betydning, og trekker til seg eksterne aktører som er enda mer fremmedartede og dødelige."

Sjekk ut kunngjøringstraileren for Warhammer 40,000: Mechanicus II nedenfor, samt noen få bilder av spillingen.