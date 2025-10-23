Warhammer 40,000: Rogue Trader får nye gjenstander, omarbeiding av opprinnelse og portretter i 1.5-oppdateringen

HQ

Selv om det har gått nesten to år siden Owlcat Games lanserte det gigantiske CRPG Warhammer 40,000: Rogue Trader, jobber utvikleren fortsatt hardt med spillet. Det ble lansert i en ganske buggy tilstand, og selv om det meste er løst nå, kommer det fortsatt nytt innhold, omarbeidelser og mer i store oppdateringer.

23GB Patch 1.5 kommer med massevis av endringer, som du kan sjekke ut her som oppført av Owlcat Games. Men hvis vi bryter ned noen av hovedpunktene, kan du sjekke dem ut nedenfor:



4 nye NPC-portretter: Malice, Commissar, Clementia Werserian, Abel



45 nye Xeno- og Astartes-elementer



Astra Militarum Commander, Ministorum Priest, Commissar og Navy Officer Origin omarbeidet



25 nye talenter og mekaniske endringer for sjeldne og eksotiske våpen



Polering av Lex Imperialis-innhold



Overbevisninger for Familiars



Gjennomgang av startoppbygginger for følgesvenner



Ny balansering av erfaring



Ny balansering av evner



Ny balansering av kolonisering og belønningsoppdateringer



Omfordeling og endringer i gjenstands-, plyndrings- og leverandørtabeller



Hundrevis av feilrettinger, inkludert Epilogue- og Yrliet-problemer



Som en som nettopp er ferdig med kapittel 3, suger det på en måte at to av de nye ansiktene som får portretter er fra den delen av historien alene, men hei, det er en unnskyldning for å spille på nytt. Ellers kan du forvente mye nytt og polert innhold i Rogue Trader-gjennomgangene dine nå, og hvis du vil fortsette med en gammel oppdatering, kan du gjøre det via beta-grener.

Owlcat Games er også travelt opptatt med to nye utvidelser til Warhammer 40,000: Rogue Trader, samt Warhammer 40,000: Dark Heresy og andre rollespill som ikke foregår i en dyster, mørk fremtid. Travle bier i sannhet.