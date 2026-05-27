Warhammer 40,000: Rogue Trader lar deg bytte kroppsdeler mot maskindeler i den tredje DLC-en

Det er mye maskingodt i The Infinite Museion, den tredje DLC-en til Warhammer 40,000: Rogue Trader. Den har en ny robotkompanjong, som lovpriser Omnissiah. Vi vil samhandle med Warhammers versjon av The Collector, som også er laget av maskindeler, og vi vil til og med kunne gå helt Cyberpunk på oss selv med nye kroppsmodifikasjoner. Hvis du er lei av det svake kjøttet ditt, kan du nå bytte det ut.

I et nytt innlegg på Steam tar utvikleren Owlcat Games oss gjennom hvordan det nye Augmentation System fungerer. En ny sektor har åpnet seg på skipet ditt, Sector Bionica, hvor du møter Genetor Ferrenc og Vivisector Martinax, to medisinere som kjemper om din gunst. De kan begge tilby deg forsterkningstjenester, slik at du kan endre kroppsdelene til deg selv og dine følgesvenner.

Det finnes begrensninger på hvem som kan få byttet ut kroppsdelene sine. Visse typer tilpasninger betyr at karakterene ikke vil akseptere visse typer forsterkninger. Argenta, for eksempel, vil ikke la deg putte noe kjettersk i kroppen hennes, og Ulfar vil ikke tillate noen forsterkninger ettersom kroppen hans rett og slett ikke egner seg for menneskelig kybernetikk. Aeladri du har om bord, vil heller ikke ha noe med Sektor Bionica å gjøre. På den andre siden har noen karakterer allerede augmetics på seg, og det vil gjenspeiles i nye mekanikker som legges til dem.

Som Rogue Trader kan du selv ha to maskindeler i hodet, en i overkroppen, to i hendene og en i beina. Når du har forsterket deg selv, kan du ikke gå helt tilbake til å være et normalt menneske, og du må bytte ut deler med andre hvis du ikke liker den nye brystlaseren du nettopp har fått mellom brystmusklene. Hver av de nye forsterkningene kommer med sine egne fordeler og ulemper. Skapere av nye bygg kommer til å elske å lese gjennom detaljene i alle disse oppgraderingene, som kommer med The Infinite Museion den 11. juni.