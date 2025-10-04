Warhammer 40,000: Rogue Trader var så buggy ved lansering fordi Owlcat ønsket å være så ambisiøs som mulig

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader Owlcat Games' fjerde kapittel blir kanskje sett på som et fantastisk CRPG i dag, men da det ble lansert ble det møtt med sterk kritikk på grunn av mange bugs i spillet. Owlcat Games erkjente dette, men i et nylig intervju med PCGamesN avslørte utøvende produsent Anatoly Shestov at teamet med vilje gikk for en mer ambisiøs tilnærming, selv om det betydde flere bugs.

"Vi var mer ambisiøse enn det var praktisk mulig å være [med Rogue Trader], og det er derfor vi leverte et spill som ikke var i sin mest polerte tilstand," forklarte Shestov. "Det var flere måneder før utgivelsen at vi bestemte oss for at det fjerde kapittelet måtte gjøres om. Vanligvis gjør du ikke slike ting i en ordentlig utviklingssyklus, men valget var enten å levere noe med færre feil eller mindre fordypningspotensial, med mindre 'brennende' ting inni seg. Vi, som studio, bestemte oss for å gå [med flere bugs]."

Owlcat tar med seg erfaringene fra Warhammer 40,000: Rogue Trader og bruker dem på Warhammer 40,000: Dark Heresy, et nytt CRPG fra studioet, som skal lanseres neste år. "Med Dark Heresy - og jeg forstår at det høres dumt ut - er vi mer ambisiøse enn vi var i Rogue Trader-tiden," sa Shestov. "Fra mitt perspektiv er forskjellen at teamet vet nøyaktig hva de vil gjøre og hvordan de vil oppnå det."