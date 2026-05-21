Warhammer 40,000: Space Marine 2s Purgation-oppdatering har kommet, og bringer et nytt PvE-oppdrag, oppdateringer i beleiringsmodus og mer

Det er første juledag for Warhammer-fans. Den årlige Skulls Festival har funnet sted nok en gang, og gir de som setter pris på Games Workshops ikoniske univers mye å gape over over det meste av videospillområdet.

For dette formål, mens mye oppmerksomhet ble lagt på fremtidige prosjekter, glemte Skulls-showet ikke Warhammers kanskje mest vellykkede spill i nyere tid, nemlig det anerkjente og actionfylte Warhammer 40,000: Space Marine 2.

I tråd med Skulls har Purgation Update for Space Marine 2 blitt utgitt, og denne bringer en haug med gratis innhold til spillet på tvers av PC-, PS5- og Xbox Series X / S-plattformer. Også kjent som Patch 13, er hoveddelen av oppdateringen inkluderingen av en ny PvE-operasjon som tar spillerne inn i Kadaku-sumpene for å drepe tonnevis av Xenos i navnet til God-Emperor.

Men for å legge til dette, kan vi nå også utforske en oppdatering av beleiringsmodus, som har blitt fornyet og inkluderer oppdaterte progresjonsmekanikker og tillegg av Hive Tyrant og Mutalith Vortex Beast.

Det er også et nytt øvingsarenaområde i Battle-Barge, nye heroiske våpen og rustninger å låse opp, Iron Hands Chapter Pack for å legge til enda mer kosmetikk til samlingen din, og som en herlig måte å feire anledningen på, har en gratis prøveversjon av spillet blitt aktivert, der fans kan oppleve åpningsoppdragene frem til prøveperioden avsluttes tirsdag morgen.