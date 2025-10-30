Warhammer 40,000: Space Marine II Avslører to nye sjefer i nytt PvE-kart

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine IIs samfunnsoppdatering for oktober er her, og som vanlig med disse innleggene fra Saber Interactive, har vi fått en god ide om hva vi får i fremtidige innholdsoppdateringer, både når det gjelder gratis innhold og kosmetikk.

I samfunnsoppdateringsinnlegget på Steam forteller Saber oss at de løy litt da de sa at vi ville få en ny sjef i det kommende PvE-kartet. Det er fordi vi får to av dem i stedet. I stedet for å kjempe mot en Tyranid Prime - toppen av de fremmede bugs 'krigerstamme - vil vi dukke rundt to, mens de bevingede xenosene flyr over hodene våre og prøver å skjære dem av med bladformede lemmer.

Disse sjefene finner du i den nye Operation Reclamation, der Space Marines skal infiltrere et skip som fienden har tatt til fange, og ødelegge det. Hvis du vil se frisk ut i oppdraget ditt, kan det være lurt å utstyre noen av de nye kosmetikkene som kommer med Patch 11. Blood Angels Champion Pack går utover bare å male Space Marine rød, da vi nå kan cosplaye som en Sanguinary Guard. Salamanders Cosmetic Pack er heller ikke dårlig, og kommer med utseende fra fire etterfølgerkapitler i tillegg til den tradisjonelle Salamanders-grønne.