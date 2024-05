Warhammer 40,000: Space Marine II boken avslører tonnevis av detaljer om spillet

HQ

I en 24 minutter lang YouTube-video får vi se mange tidligere ukjente detaljer fra det kommende Warhammer 40,000: Space Marine II. Dette er takket være at personen bak kontoen kom over den ennå ikke utgitte boken The Art and Making of Warhammer 40K: Space Marine II, som vi får se i videoen.

Den store avsløringen er at Warhammer 40,000: Space Marine II vil inkludere en flerspiller PvP-modus med Marine vs. Marine-kamper. Denne spillmodusen har ikke blitt offisielt annonsert av Saber Interactive ennå. Videoen viser også forskjellige våpen, biler, andre kjøretøy, ulike objekter samt spillets sjefer og fiender.

The Art and Making of Warhammer 40K: Space Marine II er inkludert som en del av Collector's Edition, men det er ikke kjent hvordan YouTube-kanalen kom over en kopi er uklart. Warhammer 40,000: Space Marine II ble forsinket i november i fjor, og i begynnelsen av desember ble en ny utgivelsesdato avslørt, nemlig 9. september 2024.