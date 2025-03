Warhammer 40,000: Space Marine II får Space Wolves og Imperial Fists neste måned

HQ

Mens Warhammer 40,000: Space Marine IIs oppfølger kan ha blitt kunngjort denne måneden, betyr det ikke at 2024-spillet kommer til å bli etterlatt. I et nytt innlegg skisserer Saber Interactive at Warhammer 40,000: Space Marine III er mange år unna, og at ingen på Space Marine II-teamet har byttet over.

Som bevis på det, i mars Community Update, avslører Saber også hva vi får i Patch 7.0 AKA Trygon Update. Space Wolves vil være overskriften på den nye DLC-en i den siste kapittelpakken, slik at du kan tilpasse alle marinesoldatene dine og noen av våpnene dine med rustningen deres.

Hvis du er en defensiv Heavy-spiller, vil du også kunne dekorere den klassen med Imperial Fist-regalia i den nye Champion Pack. Det er et nytt PvE-oppdrag der du kan ta deg an den nye Tyranid Trygon-terroren, og private PvP-lobbyer vil endelig være tilgjengelige fra midten av april, når oppdateringen kommer.

