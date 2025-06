Warhammer 40,000: Space Marine II når 7 millioner solgte eksemplarer

HQ

Tempoet har avtatt noe, men fjorårets Warhammer 40,000: Space Marine II fortsetter å selge svært godt, og nå melder forlaget Focus Entertainment via Bluesky at nok en milepæl er nådd:

"Her er en annen stor milepæl som fyller oss med takknemlighet: 7 millioner spillere på #SpaceMarine2 🎉🎉

Ved denne anledningen ønsker vi å takke hver eneste Space Marine der ute for deres urokkelige støtte. Takk (7M ganger) 💙"</em>

Veldig imponerende selvfølgelig, og så sent som i januar var det på seks millioner, noe som betyr at det har økt med en million på fem måneder og dermed tøffer videre med et gjennomsnitt på 200 000 solgte eksemplarer per måned. Hvis du liker Warhammer 40.000 og/eller grusom action (og flott grafikk), synes vi du bør lese vår anmeldelse der vi forklarer hvorfor du bør spille dette.