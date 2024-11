Warhammer 40,000: Space Marine II når fem millioner spillere

HQ

Focus Entertainment og Saber Interactive har publisert et nytt blogginnlegg der de snakker mer om det stadig mer vellykkede Warhammer 40,000: Space Marine II. Etter at spillet nådde 4.5 millioner spillere tilbake i oktober, avslører utvikleren at tittelen nå har overgått fem millioner, samt når en etterlengtet kosmetisk pakke vil komme.

For de som fortsatt ønsker å tilpasse sine Space Marine for å ligne en Dark Angel, vil Chapter Pack for dette debutere i første halvdel av desember sammen med Patch 5.0. Vi har ikke en fast dato å gå på ennå, men vi blir fortalt at det vil tilby et unikt rustningssett og banner for Bulwark Class, tre våpen med eksklusiv grafikk og et unikt skjold, men haken er at disse elementene ikke kan tilpasses.

Ellers og på temaet tilpasning, blir nye rustningsstykker lagt til i denne oppdateringen også, inkludert Mark VIII Ravenwing. Det vil også være en skifer av nye fargelinser å velge mellom, slik at du kan tilpasse Space Marines utseende ytterligere. For PC-spillere vil Patch 5.0 til og med legge til DLSS- og FSR 3.0-støtte.

Spiller du fortsatt Space Marine II?