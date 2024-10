Warhammer 40,000: Space Marine II når 4,5 millioner spillere

HQ

Det tok bare to dager før Saber Interactive slapp bomben om at Warhammer 40,000: Space Marine II allerede hadde nådd to millioner spillere, og ti dager etter det ble det bekreftet at det nå er det nest mest solgte spillet i Europa.

Hvis du trodde at ting ville begynne å roe seg ned etter det - tok du feil. Onsdag kveld kunngjorde utgiveren Focus Home Interactive stolt at Warhammer 40,000: Space Marine II nå har klatret til 4,5 millioner spillere, og skrev: "Vi vil takke hver eneste Space Marine som har sluttet seg til kampen for en måned siden!"

Som vi rapporterte i går, har studioet store planer for tittelen sin (og har allerede begynt å snakke om del tre i serien), og de avslutter passende innlegget sitt med: "Brace yourselves, it's only the beginning".

Vi elsket virkelig Warhammer 40,000: Space Marine II, og hvis du vil vite hvorfor dette er en seriøs kandidat til Årets spill, bør du selvfølgelig lese anmeldelsen vår.