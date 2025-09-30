Warhammer 40,000: Space Marine II Patch 11 lander i november

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine IIs andre år i aksjon startet tidligere denne måneden, da vi så utgivelsen av Patch 10. Men med den uhyrlige omfanget av den oppdateringen var det noen problemer Saber ikke helt hadde redegjort for.

I september samfunnsoppdatering for Warhammer 40,000: Space Marine II, Saber forteller oss at det har håndtert mange feil og fortsetter å overvåke ytelsen, men det ser også fremover, til spillets neste store oppdatering. Patch 11 kommer i slutten av november, og bringer med seg et nytt Blood Angels-hud for Tactical-klassen og Salamanders Cosmetic Pack.

Space Marines som kanskje er skuffet over å se Blood Angels representert av Tactical-klassen i stedet for Assault, blir bedt om å vente til oktoberoppdateringen, når vi får se designet til denne nye kosmetikken.

I mellomtiden har vi fått en erting av Patch 11s spilltillegg, som inkluderer et nytt PvE Operations-oppdrag og en ny sjefskamp for å gå sammen med det. Det er noen bilder av det kommende kartet nedenfor.