Warhammer 40,000: Space Marine II-regissør avslører utfordringene med å bringe en ny klasse inn i spillet

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II får snart en ny klasse i Techmarine. Vi har visst om hans ankomst en god stund, men det har vist seg å være litt av en utfordring å få en ny karakter inn i spillet, fordi disse Space Marines er mer enn bare en last, og har fått sine egne personligheter og narrative roller.

I en samtale med WellPlayed på YouTube snakket Space Marine IIs kreative direktør Oliver Hollis-Leick om hvordan Techmarine vil passe inn. "Det er en ganske vanskelig prosess," sa han. "Space Marines er veldig veldefinerte i måten IP-en presenteres på. Spesielt innenfor ett kapittel kan det være vanskelig å skille mellom ulike karakterer."

Hollis-Leick snakket også om hvordan Techmarine har betydd at utviklerne har måttet legge til nye dialoger, samt endre noen fortellinger for å passe til inkluderingen av dem. Samtalen gikk deretter over til andre klasser, spesielt Chaplain, som er en fan-favoritt for fremtidig inkludering.

"Noen av karakterene har et mer begrenset våpensett," forklarte Hollis-Leick. "Og det betyr at det kan være vanskelig å implementere på en måte som passer inn i kampstilen som er Space Marine II. Til syvende og sist valgte vi Techmarine fordi det passet bedre."