Warhammer 40,000: Space Marine II-utgiveren "trodde ikke" at spillet ville bli så vellykket

Warhammer 40,000: Space Marine II var en av de største suksesshistoriene i bransjen i fjor. Actionspillet fra Saber Interactive, som er en oppfølger til et over ti år gammelt spill, fungerte ikke bare som en flott introduksjon til Warhammer-verdenen, men ble også en stor salgssuksess.

I en samtale med The Game Business fortalte Focus Entertainment-eier Pullup Entertainments administrerende direktør Geoffrey Sardin om hvordan selskapet aldri hadde trodd at Space Marine II ville bli så populært som det ble. "For å være helt ærlig, trodde vi ikke før vi lanserte at vi kunne nå syv millioner unike spillere. Det var utrolig for oss. Jungeltelegrafen, kombinert med den perfekte gjennomføringen fra vår partner Saber Interactive, gjorde at vi klarte å utvide publikummet fra de lidenskapelige Warhammer-entusiastene til folk som kan nyte alle funksjonene i Space Marine II," sier han.

Sardin snakket om hvordan mange av studioene under Pullup Entertainment jobber med et spesifikt publikum i tankene. "Vi designer og produserer ikke spill for alle. Vi designer og produserer spill for noen," sa han. "Vi er tro mot det vi tror på: kompromissløs spilling. Veien til suksess for oss er basert på en enkel idé: Spillerne er på jakt etter nisjespill og svært målrettede, virkningsfulle opplevelser."

Som vi har sett siden den gang, ser det ut til at det er de som virkelig forstår sin nisje og det publikummet de ønsker å imponere, som slår gjennom. Clair Obscur og Kingdom Come: Deliverance II er to andre eksempler, og vi er sikre på at vi kommer til å se flere etter hvert som spillbransjen beveger seg gjennom denne turbulente perioden.