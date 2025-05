Warhammer 40,000: Space Marine II var så populært at det hjalp andre Warhammer-spill å selge

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II solgte mange eksemplarer, så mye vet vi, men den store suksessen førte også til at andre spill i Warhammer 40 000-universet fikk et oppsving i salget.

I en samtale med PCGamer bekreftet Mike Knight, den narrative lederen for Warhammer 40,000: Darktide hos Fatshark, at co-op horde-spillet hadde sett en vekst i antall spillere etter utgivelsen av Space Marine II. "Det gir mening, folk spiller et spill og liker det, så de ser seg om etter noe annet som ligner."

Anton Emelianov, merkevaresjef hos Owlcat Games, legger til: "Når ett Warhammer-spill gjør det bra, løfter det de andre. Vi så en merkbar økning i interessen rundt Rogue Trader da Space Marine 2 ble lansert - folk ønsket å utforske settingen videre, ofte i forskjellige sjangre."

Warhammer 40,000: Darktide og Rogue Trader hadde nylig et crossover-arrangement, og til tross for at begge spillene er fra svært forskjellige sjangre, ser det ut til at dette er en av Warhammers viktigste styrker.

"Space Marine 2s suksess er fantastisk, men forsterker bare det vi allerede vet er sant. Warhammer er fantastisk og utgjør en flott setting for spill!" sier Knight.

"Det er massevis av rom for nye historier innenfor settingen. Selv om spillene våre er veldig forskjellige - og CRPG-er ofte blir sett på som en nisjesjanger - er suksessen til Space Marine 2 inspirerende og motiverer oss til å fortsette å heve listen," legger Emelianov til.