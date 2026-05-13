Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer Skulls kommer tilbake neste uke, og feirer utstillingens 10-årsjubileum

Vi forventer store kunngjøringer fra alt som har med Warhammer og videospill å gjøre.

Det er den tiden av året igjen. Mens sommeren nærmer seg, vet Warhammer-fans at de har en rekke kunngjøringer om videospill på vei, ettersom Warhammer Skulls offisielt kommer tilbake. I år markerer 10-årsjubileet for Warhammer-fokusert videospillutstilling, og det ser ut til å bli det største Skulls-arrangementet noensinne.

Kunngjort via en pressemelding, har vi nyheter som kommer fra følgende titler :


  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • Warhammer 40,000: Darktide

  • Warhammer 40,000: Rogue Trader og Warhammer 40,000: Dark Heresy

  • Warhammer 40,000 Boltgun 2

  • Warhammer Survivors

  • Total War: Warhammer III

  • Warhammer 40,000: Battlesector

  • Warhammer 40,000 Dawn of War IV

Det ser allerede ut som en stablet line-up, og vi håper å se noen utgivelsesdatoer på kommende titler som Dawn of War IV, Boltgun 2 og Dark Heresy, men det er også mange spennende kunngjøringer som kan komme fra allerede utgitte spill som Space Marine II, Darktide og mer. Vi vet også at Warhammer 40,000: Mechanicus 2 vil bli utgitt som en del av årets Skulls showcase, så gjør lommebøkene klare for når det slippes.

Kanskje en åpenbar utelatelse fra listen er Total War: Warhammer 40,000, men det er alltid sjansen for at spillet kan dukke opp på showet, eller kan dukke opp andre steder i den lange listen over store sommerbegivenheter. Det er også nødt til å være noen overraskelser også.

Warhammer Skulls kommer tilbake neste uke, den 21. mai, hvor showet vil bli streamet på Twitch og YouTube fra kl. 17:00 BST/18:00 CEST. Det vil bli arrangert av stjernen fra Warhammer 40,000: Boltgun 2 Alanah Pearce. Hvis du vil komme i Warhammer Skulls' ånd, kan du ta en titt på vår siste unboxing, der vi går gjennom en strålende eske med godbiter, sendt til oss med tillatelse fra Games Workshop.

