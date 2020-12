Warhammer: Vermintide 2 er nå bedre på Xbox Series

Du ser på Annonser

Å knerte Skaven er nå mer tilfredsstillende enn noensinne før, da svenske Fatshark nå har sluppet en dedikert oppdatering til Warhammer: Vermintide 2 på Xbox Series. I en pressemelding skriver utviklerne at de virkelig utnytter konsollenes tekniske spesifikasjoner.

Dette betyr i praksis at spillet kjører bedre enn noensinne før, og byr på "silky smooth and visually satisfying rat killing" - som høres veldig bra ut. Warhammer: Vermintide 2 inngår med Xbox Game Pass om du vil prøve deg på litt høyoppløslig Skaven-slakting til helgen. Om du ikke har Game Pass kan du kjøpe spillet til 249 kroner på Microsoft Store. Sjekk gjerne ut videoanmeldelsen øverst for å finne ut om det er noe for deg.