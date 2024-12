Warhammer: Vermintide 2 slipper et nytt kart ut av det blå

HQ

Hvis du har blitt litt vant til Versus-modus og ønsker å spille litt frisk PvE-action i Warhammer: Vermintide 2, har Fatshark sluppet en tidlig julegave til deg i det nye Forsaken Temple-kartet.

Forsaken Temple er et glemt alvetempel, som fører oss inn i det første av tre oppdrag sentrert rundt Athel Lithri, et sted innhyllet i mystikk. Begivenheten i spillet heter Verminous Dreams, og det vil komme ytterligere to kart før den er over.

The Forsaken Temple er ute nå hvis du vil spille med venner, og du kan sjekke ut traileren for kartet nedenfor :