Warhammer: Vermintide 2 utvides med ny Premium Career

Om du fortsatt synes det er moro å slakte Skaven i Fatsharks co-op-actionperle Warhammer Vermintide 2, så har du noe nytt å se frem mot. Karakteren Bardin Gorekkson har nemlig fått et nytt yrke, nemlig Outcast Engineer.

Dette er en Premium Career, som betyr at den koster en slant, men heldigvis ser den ut til å være et gjennomarbeidet tilskudd. Med denne blir han en spesialist på avstandsangrep, som bruker sin Ultimate-evne på en kreativ måte. I stedet for å fylle opp evnemåleren og avfyre evnen du nå har, så har denne klassen en gatling gun som bruker denne måleren som ammunisjon.

Det kommer også to nye våpen som Gorekkson kan bruke, nemlig Cog Hammer samt Masterwork Pistol. Han kan også bære med seg tre granater, så regn med å spre død og kaos.

Dette er den andre Premium Career som slippes til Warhammer: Vermintide 2, etter at Markus Kruber tidligere fikk Grail Knight. Sjekk ut de første bildene nedenfor.