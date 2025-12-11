Wario World nå tilgjengelig på Nintendo Switch 2: Nintendo har nettopp lagt det til NSO

Nintendo ser ut til å trappe opp opprustningen av abonnementstjenesten Nintendo Switch Online i disse dager. I går snakket vi om to Nintendo 64-klassikere som ble med i tjenesten, og i dag snakker vi om en tittel som vil bli med fra Gamecube digitale katalog (og derfor bare tilgjengelig for Nintendo Switch 2-abonnenter). Vi snakker om Wario World, tittelen utviklet av Treasure Co. og utgitt for Nintendos konsoll i 2003.

Wario World var et plattformspill med Marios lubne motstander som hovedperson, der han måtte gjenvinne kontrollen over slottet sitt fra Black Jewel, en ond juvel. Wario hadde en "hypersug-evne". Det er et ganske morsomt spill, om enn litt kort. Uansett, det er tilgjengelig nå via NSO + Expansion Pack, og du kan sjekke det ut i den nye traileren som Nintendo har gitt ut nedenfor.

Mer Wario kommer snart...

Gamereactor har fått vite at denne klassikeren ikke vil være den eneste nyheten dedikert til den hvitløksnese-overherren, da det snart vil komme flere nyheter om karakteren. Hva tror du det vil være?