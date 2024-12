Warner Bros. Discovery og BBC kritiseres for å støtte J. K. Rowlings holdning til transkjønnedes rettigheter

HQ

Warner Bros. Discovery og BBC møter kritikk for sin fortsatte støtte til J. K. Rowling, etter forfatterens stadig mer kontroversielle holdning til transkjønnede. Ifølge Deadline beskyldes selskapene for å være dobbeltmoralske når det gjelder deres retningslinjer for mangfold, likestilling og inkludering (DEI), spesielt etter å ha støttet Rowling midt i hennes stadig hardere retorikk om transpersoners rettigheter.

Warner Bros. Discovery samarbeider med Rowling om den kommende Harry Potter-serien for HBOs strømmeplattform Max, mens BBC nylig hadde premiere på sesong 6 av Strike, basert på Rowlings romaner under pseudonymet Robert Galbraith. Forfatteren fungerer som utøvende produsent på begge prosjektene.

Medlemmer av transpersoner, særlig de som jobber i media, har uttrykt bekymring over selskapenes avgjørelser, og har bemerket at Rowlings språkbruk i transspørsmål har endret seg fra avmålt uenighet til mer provoserende retorikk i løpet av de siste fire årene. Disse personene hevder at støtten til Rowling er i strid med de interne retningslinjene for DEI i begge organisasjonene, særlig når det gjelder behandlingen av transpersoner.

Som svar har Warner Bros. Discovery uttalt at Rowling har "rett til å uttrykke sine personlige synspunkter", samtidig som de understreker at hennes engasjement i Harry Potter-serien vil komme prosjektet til gode. BBC har på sin side avvist å kommentere Rowlings synspunkter, men har gjentatt at de er opptatt av å skape en inkluderende arbeidsstyrke som gjenspeiler mangfoldet i Storbritannia.

Kritikerne mener at begge selskapenes handlinger undergraver deres offentlige løfter om inkludering. Bamby Salcedo, administrerende direktør i TransLatin@ Coalition, uttrykte skuffelse over den "forvirringen" som ble skapt av Warner Bros. Discoverys progressive budskap til sine ansatte, i kontrast til selskapets støtte til Rowling. Freddy McConnell, en transkjønnet journalist, antydet at BBCs støtte til Rowling kan forsterke oppfatningen om at kringkasteren er "institusjonelt transfobisk".

Debatten har ført til ytterligere splittelse i bransjen, der noen krever et skille mellom kunst og politikk, mens andre hevder at det å støtte Rowling økonomisk muliggjør hennes synspunkter, som finansierer anti-transsaker. Kontroversen har reist viktige spørsmål om balansen mellom kunstnerisk frihet og bedriftsansvar i et stadig mer polarisert kulturlandskap.

